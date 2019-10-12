وسادات الجل مفتاح لجمال وشباب العيون

المصدر: فرانكفورت - د.ب.أ

تعد وسادات الجل «Gel Pads» بمثابة مفتاح جمال وشباب العيون؛ إذ تحارب التجاعيد من ناحية، وتمنح العيون إطلالة ساحرة تشع إشراقاً وحيوية من ناحية أخرى.

وأكدت خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت هوبر أن وسادات الجل تحتوي على مواد فعالة مركزة مثل الجليسرين والسيراميد، التي تُعيد المرونة للجلد المحيط بالعين وتمنحه مظهراً ينطق بالنضارة والشباب.

وعن كيفية الاستعمال، أوضحت هوبر أنه يتم وضع وسادة الجل على المنطقة المحيطة بالعين، مع مراعاة أن تكون هذه المنطقة نظيفة وجافة، وذلك قبل تطبيق مستحضرات العناية بالعين على النحو المعتاد، والتي ينبغي أن تكون غنية بالدهون والمواد المرطبة.