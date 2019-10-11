تركيبة عملية تدوم طويلاً بتغطية متوسطة غير متعبة

المصدر: إعداد : ندى الزرعوني

أطلقت «ماك كوزميتكس» للمرة الأولى إصبع كريم الأساس Studio Fix Soft Matte Foundation Stick، من خلال ابتكار نسخة جديدة من كريم الأساس السائل الشهير لدى العلامة «استوديو فكس»، ولكن بشكل أكثر عملية وسهل الاستخدام وفي متناول اليد، ويمكن حمله واستخدامه بسهولة لإضافة لمسات تعديل سريعة.

يتميز المنتج بكونه ذا ملمس رطب ومتماسك ودون لمعة، وتمريرة منه يمكن أن تعطي تغطية متوسطة تدوم طويلاً، ودون جفاف.

تتوافر 33 درجة لون من هذا المنتج الجديد، الذي يمكن استخدامه كأساس للبشرة، وأيضاً كوسيلة لتحديد الملامح «كونتور» أو تسمير «برونز»، ويتميز إصبع الفاونديشن متعدد الاستخدامات هذا، بتركيبته التي يسهل امتزاجها مع البشرة، وحجمه الصغير، وقوامه الخفيف.

يمكن وضع هذا الفاونديشن الرائع باستخدام الفراشي Synthetic Rounded Slant Brush و182 Foundation Brush، و270 Mini Rounded Slant Brush، و190 Flat Foundation Brush، وباستخدام الإسفنجة المضغوطة أو بوضعه بكل بساطة مباشرة على البشرة ودمجه بالبشرة بأطراف الأصابع.