رموش أكثر كثافة وصحة

المصدر: إعداد : ندى الزرعوني

للعيون المميزة قدرتها على أن تأسر الآخرين، وتعتبر الرموش الكثيفة والطويلة واحدة من أكثر الصفات التي تعطي المرأة تأثيراً جذاباً وقوياً، وهو الأمر الذي يجعل وصلات الرموش، أو الرموش الاصطناعية أحد أهم الخيارات التي تميل إليها المرأة في المناسبات، لقدرة الرموش الجميلة على أن تحول أي مكياج بسيط أو قوي، إلى ماكياج ناجح بامتياز، إلا أنه دائماً حل مؤقت.

تقول خبيرة «أنيفاجين»، ماريا إيغليزو، إنه يمكن للماسكارا ووصلات الرموش أن يكونا «حلاً مؤقتاً جيداً للجفون المتعبة، ولكن لا شيء يضاهي روعة الرموش الطبيعية الكثيفة»، مبينة أن «الرموش اللاصقة تعتبر خياراً رائعاً لإطلالةٍ مسائية إلا أن عمرها قصير، كما أن تركيب وصلات الرموش قد يصبح مكلفاً بعد فترةٍ من الزمن، بالإضافة إلى أنه يؤثر سلباً في صحة وكثافة الرموش الطبيعية ويسبب تساقطها»، وهنا يأتي الحل الأمثل لهذه المشكلة، وهو «سيروم الرموش، الذي يستعين بمركبات مبتكرة لإطالة دورة نمو الرموش، ما يجعلها كثيفة بشكل طبيعي».

ووصفت إيغليزو الأمر بأنه «بمثابة عصا سحرية حقيقية تستهدف كل رمشٍ على حدة مع كل ضربة»، مضيفة أن سيروم «أنيفاجين» للرموش يمتاز بخلوه من مادة الـ«بارابين»، «كما أنه يتمتع بصيغة لطيفة تعالج الرموش الرفيعة والضعيفة»، مع اعتماد المصل أو «السيروم» بحسب الخبيرة على مادتي «كابيكسيل» و«بانثينول» المسؤولتين عن تحفيز نمو الرموش.

يتوافر سيروم «أنيفاجين» للرموش في الصيدليات الرئيسة في دولة الإمارات، مقابل 189 درهماً.