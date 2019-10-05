اتساخ الرموش الاصطناعية نتائجه خطرة على العيون

المصدر: فيينا - د.ب.أ

شددت مجلة «وومان» النمساوية على ضرورة تنظيف الرموش الاصطناعية بانتظام؛ نظراً لأن تراكم الأوساخ والغبار عليها يشكل بيئة خصبة للحشرات كالقمل والعث، ما يهدد العين بعدوى خطرة.

وعن كيفية التنظيف أوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أنه ينبغي غمس قطعتين من القطن في مزيل لمكياج عيون خالٍ من الزيت أو في ماء الميسيلار، الذي يمتاز بأنه لطيف وخالٍ من الزيت.

وبعد ذلك، يتم وضع الرموش الاصطناعية على إحدى قطعتي القطن وتغطيتها بالقطعة الأخرى وتركها لمدة خمس دقائق على الأكثر، كي يؤتي مزيل المكياج أو ماء الميسيلار مفعوله.

وإضافة إلى ذلك، يمكن للمرأة تعقيم الرموش الاصطناعية بواسطة كحول تنظيف من الصيدلية، وذلك لتجنب تعرض العين للتهيج والالتهاب.

وفي الخطوة الأخيرة ينبغي الاحتفاظ بالرموش الاصطناعية في عبوتها الأصلية أو في علبة صغير لحمايتها من الغبار، وللحيلولة دون تعرضها لأضرار تُفسد مظهرها الجمالي الساحر.