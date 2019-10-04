قمصان حريرية وألوان لأناقة مكتبية تكسر الروتين

المصدر: إعداد : ندى الزرعوني

يمكنك تعزيز خزانة ملابسك الرسمية بلمسة أنيقة ومرحة من خلال القطع التي تقدمها ba&sh، في هذا الموسم، حيث توفر العلامة تشكيلة من القمصان الحريرية ذات الألوان اللافتة والطبعات المميزة، التي تضفي لمسة تكسر روتين الملابس المكتبية الروتينية المملة، لما تتميز به من طبعات وزخرفات نباتية، ومطبوعات حيوانية، يتم موازنتها بقطع رسمية من اللونين الأسود والكريمي، من سراويل طويلة وسترات ذات قصات رسمية.

تقدم المجموعة الخريفية أيضاً اكسسوارات جلدية مناسبة للعمل والخروج اليومي، مثل الأحزمة الجلدية الرفيعة والعريضة وأحذية الـ«بوت» عالية العنق.