مطعم Luigia الإيطالي: قائمة طعام جديدة

المصدر: الامارات اليوم - دبي

أعلنت إدارة مطعم Luigia الحائز العديد الجوائز، والواقع في فندق ريكسوس بريميوم في مساكن شاطئ جميرا في دبي، عن إطلاق قائمة الأطباق الجديدة استقبالاً للموسم السياحي الجديد، والتي ستأخذ الضيوف في رحلة لتذوق النّكهات الإيطاليّة الأصيلة.

وقد تم إعداد القائمة الجديدة من وحي المأكولات الإيطالية الأصيلة التي برع بإعدادها الإيطاليون على مر الزمن، ويتميّز المطعم بالبساطة والجودة في آنٍ معاً، ويجذب إليه الضيوف الذين يجمعهم الشغف بالطّعم الإيطالي التقليدي، ويلتزم مطعم Luigia بتقديم أرقى أصناف الطعام الفاخر وبأسعار معقولة.

ويتميّز المطعم باستخدام المكوّنات الطّازجة التي يحصل عليها حصرياً من مورّدين مختارين بعناية من إيطاليا، ومع اتّباع تقنيات الطهي البسيطة والأصيلة، تشتهر أطباق المطعم بأنها «الأفضل في إيطاليا»، مثل أطباق مقبلات كارباتشيو بوربون ومونتارينا نابولاتينا، وهي عبارة عن عجينة البيتزا المقليّة مع موزاريلا بوفالو، والطّماطم الطّازجة، والفلفل الأسود والريحان، إلى جانب أطباق السّلطة الطازجة، مثل إنسالاتا دي كالماري إي فاغليوني أي سلطة الكالمار والفاصولياء الخضراء أو إنسالاتا دي بولبو أي سلطة الأخطبوط الكلاسيكية، ويقدم المطعم أيضاً أشهى أصناف المعكرونة، مثل سباجيتي ألا نيرانو، وهي المعكرونة مع الكوسا المقلية التقليدية، ونيوكتشيتي أل راجو دي ريتشيولا أيمعكرونة النيوكي، مع صلصة سمك السريولا الكريمية المُحضّرة من نيوكي البطاطس وسمك السريولا والبقدونس والطماطم الكرزيّة والفلفل الحار، والطبق الشهير بوكاتيني ألا كاربونارا أي المعكرونة بالجبنة.