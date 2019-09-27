نظارات الـ «ريترو».. ألوان وقصات شهيرة

المصدر: إعداد : ندى الزرعوني

تتنوع أشكال وتصاميم النظارات، وغالباً ما يعتمد اختيار النظارة الطبية أو الشمسية بالشكل الرئيس على تناسب قصتها مع شكل الوجه، إلا أن عالم تصميم وإنتاج النظارات يعتمد أيضاً على صيحات الموضة العالمية وتنبؤاتها للمواسم المقبلة، وتعتبر نظارات الـ«ريترو» ذات التصميم المازج بين الكلاسيكي المعاصر، أو ما يعني التصميم القديم ليس بالبعيد، واحدة من النظارات المميزة لهذا الموسم، وتقع النظارات ذات القصات المربعة الكبيرة، أو تلك المعروفة بنظارات الطيارين «أفياتور»، تحت هذا التصنيف، الذي يمزج بين التصميم الكلاسيكي والعصري.

تميل نظارات الـ«ريترو» في هذا الموسم إلى أن تمزج بين القصات المعروفة الشهيرة، وبين إضافة لمسات عصرية لافتة، سواء من خلال تكبير قياس النظارة، ما يعطيها تأثيراً دراماتيكياً جذاباً، أو من خلال دفع الفكرة إلى المزيد من الابتكار من خلال تلوين ظلال النظارات بألوان مميزة، سواء عبر إضفاء التأثير المطفي على الألوان والمعادن، أو الاعتماد على معادن مبتكرة، أو إضافة لمسات تفاصيل، أو «باليتة» ألوان مختلفة.