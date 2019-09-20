الجلوس طويلاً يهدد بجلطة الساق

المصدر: كولن - د.ب.أ

حذر المركز الاتحادي للتوعية الصحية من أن الجلوس طويلاً، كما هو الحال في رحلات الطيران أو السفر بالسيارة، يرفع خطر الإصابة بجلطة الساق، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون مشكلات بالأوعية الدموية كمرضى السكري.

وأوضح المركز الألماني أن قلة الحركة تمنع رجوع الدم من الساق إلى القلب، ما يتسبب في تجلط الدم، وبالتالي انسداد الأوعية الدموية جزئياً أو كلياً.

وتتمثل أعراض جلطة الساق في اللون الأزرق للجلد، وبروز الأوعية تحت الجلد، والتورم، والشعور بشد وألم في باطن الساق، والحمى، وارتفاع معدل دقات القلب.

ويجب استشارة الطبيب على وجه السرعة عند ملاحظة هذه الأعراض للحيلولة دون انتقال الدم المتجلط إلى الرئة، مسبباً الإصابة بجلطة الرئة، التي تشكل خطراً على الحياة.