بتوقيع «غوغل» و«إيف سان لوران».. حقيبة ظهر ذكية

المصدر: ماونتن فيو - د.ب.أ

أطلقت شركة غوغل حقيبة ظهر ذكية، بالتعاون مع شركة إيف سان لوران، تحمل علامة تجعل الملابس والإكسسوارات ذكية. وتمتاز حقيبة الظهر الذكية Cit-e بعلامة Jacquard المدمجة في حزام الكتف الأيسر لحقيبة الظهر، ويتصل الجزء المزود بشريحة مع تطبيق غوغل Jacquard عن طريق تقنية البلوتوث.

وتدعم هذه العلامة العديد من الإيماءات، إذ يمكن المسح عليها لأعلى أو لأسفل، أو القيام بالنقر المزدوج، ويتم تنفيذ هذه الإيماءات على حزام الكتف مباشرة، من أجل القيام بالوظائف المختلفة والتواصل مع المساعد الصوتي لـ«غوغل».

وأعلنت غوغل أن حقيبة الظهر Cit-e الجديدة تتوافر في متجر إيف سان لوران بسعر يبلغ 995 دولاراً.