وضعية الجسم عند ركوب الدرّاجة الهوائية.. ذوق وعوامل أخرى

المصدر: هامبورغ - د.ب.أ

قالت طبيبة العظام بمستشفى هامبورغ إيبندورف الجامعي، كريستين زيبيرت، إن «وضعية الجلوس على الدرّاجة الهوائية عادة ما ترجع إلى الذوق الشخصي، ولكن هناك عوامل أخرى عدة تحدد الوضعية الصحيحة للظهر وأجزاء الجسم الأخرى أثناء ركوب الدرّاجة الهوائية».

وتشمل هذه العوامل مثلاً الأمراض، التي قد يعانيها المرء، فإذا كان مقعد الجلوس منخفضاً للغاية، فإن ذلك يؤدي إلى تهيّج المفاصل لدى الأشخاص، الذين يعانون التهاب مفاصل الورك، لأن زيادة الانحناء تؤدي إلى ضغط رأس الفخذ في التجويف الحقي، إضافة إلى أن الأشخاص الذين يعانون مشكلات في الظهر ينبغي ألا ينحنوا كثيراً للأمام عند ركوب الدرّاجات الهوائية.

إضافة إلى أن نوع الدرّاجة يؤثر أيضاً في الوضعية السليمة للجسم، إذ تختلف طريقة الجلوس على الدرّاجات الجبلية عن الموديلات المخصصة للسباقات أو السير في المدن، ونصحت الطبيبة الألمانية: «من الناحية المثالية يجب أن يشكل الجزء العلوي من الجسم والذارعين زاوية 90 درجة»، إذ تعمل هذه الوضعية على تخفيف الحمل عن الكتفين.