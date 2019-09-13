التنورة الملفوفة لإطلالة مفعمة بالأنوثة

المصدر: برلين - د.ب.أ

تفرض التنورة الملفوفة نفسها على موضة الخريف لتمنح المرأة إطلالة مفعمة بالأنوثة.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية، أندريا لاكيبيرج، أن التنورة الملفوفة تزدان بنقوش متنوعة، مثل نقوش الكاروه ذات المظهر الكلاسيكي الأنيق ونقوش الزهور ذات الطابع الرومانسي الحالم.

وأضافت لاكيبيرج أن التنورة الملفوفة تزدان أيضاً بنقوش جلد الحيوانات، مثل جلد النمر أو الثعبان أو الحمار الوحشي، لتمنح المرأة إطلالة متوحشة وشرسة تعكس جرأتها وثقتها بأسلوبها. ولإطلالة أنيقة ولائقة ينبغي مراعاة ألا تكون فتحة التنورة الملفوفة عالية جداً، وألا تستقر التنورة على الوسط بشكل مرتخٍ للغاية.