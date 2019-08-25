10 مواصفات تساعدك على اختيار الحضانة المناسبة لطفلك

المصدر: إعداد: ندى الزرعوني

لم يكن هناك شيء يسمى حضانة قبل فريدريك فروبل، إذ أطلق هذه الفكرة عام 1837، لقناعته بمواهب الطفل الطبيعية وفضوله المحب للاستكشاف والتي تعينه على التطور، بينما جاءت كلمة حضانة الألمانية «كندرغارتن»، من ترجمتها الحرفية «حديقة الأطفال»، اعتقاداً منه أن تعليم الأطفال يجب أن يكون عبر اللعب، وتتبع واكتشاف مواهبهم في بيئة متنوعة ومدروسة، تعينهم على التعبير عن ذاتهم بحرية.

ولا تعني الحضانة فقط توفير خدمة العناية بالطفل في غياب الأم، بل إتاحة مكان معدٍّ وآمن لتغذية فضول الصغير وتطويره عبر اللعب والتفاعل الاجتماعي. وهنا 10 مواصفات وعوامل يجب أخذها بعين الاعتبار عند اختيار الحضانة المناسبة لطفلك:

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