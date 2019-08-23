الرموش الاصطناعية المتسخة تهدّد صحة عيونك

المصدر: فيينا - د.ب.أ

شددت مجلة «وومان» النمساوية على ضرورة تنظيف الرموش الاصطناعية بانتظام، لأن تراكم الأوساخ والغبار عليها يشكل بيئة خصبة للحشرات كالقمل والعث، ما يهدد العين بعدوى خطيرة.

وعن كيفية التنظيف أوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أنه ينبغي غمس قطعتين من القطن في مزيل لماكياج عيون خال من الزيت أو في ماء «الميسيلار»، الذي يمتاز بأنه لطيف وخال من الزيت.

وبعد ذلك، يتم وضع الرموش الاصطناعية على إحدى قطعتي القطن وتغطيتها بالقطعة الأخرى وتركها لمدة خمس دقائق على الأكثر، كي يؤتي مزيل الماكياج أو ماء «الميسيلار» مفعوله. وإضافة إلى ذلك، يمكن للمرأة تعقيم الرموش الاصطناعية بوساطة كحول تنظيف من الصيدلية، لتجنب تعرض العين للتهيج والالتهاب.

وفي الخطوة الأخيرة ينبغي الاحتفاظ بالرموش الاصطناعية في عبوتها الأصلية، أو في علبة صغير لحمايتها من الغبار وللحيلولة دون تعرضها لأضرار تُفسد مظهرها الجمالي الساحر.