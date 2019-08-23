وجهات ضيافة تضفي نكهات جديدة إلى موائد «ياس مول»

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

أعلن «ياس مول» في أبوظبي عن انضمام ثلاثة مطاعم جديدة هي: «فابيانو» و«أوف ذا هوك» و«كايلاش باربات» إلى خيارات الضيافة التي يقدّمها «ياس مول»، وتصل إلى 72 مطعماً ومقهى.

ويسعى المركز إلى تلبية كل أذواق المواطنين والزوار، من خلال توفير تجارب مميزة من مطاعم الوجبات السريعة والمطاعم العائلية ومتاجر الحلوى إلى أفخم المطاعم الذواقة.

وتتخصص أحدث الإضافات بألذ المأكولات الإيطالية والبحرية والهندية والإماراتية، حيث ينتظر روّاد هذه الأماكن العائلية الجديدة أطباقاً طازجة معدّة حسب الطلب، وأطباقاً صحية وبحرية، وأشهر ما يقدمه المطبخ الهندي، إضافة إلى أفضل التمور.

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