معطف الكاب.. نجم الفترة الانتقالية بين الصيف والشتاء

المصدر: برلين - د.ب.أ

يمثل معطف الكاب (Cape) نجم الموضة النسائية في خريف 2019، ليمنح المرأة إطلالة دافئة تنطق بالأناقة والفخامة، ويطل معطف الكاب هذا الموسم بتصاميم متنوعة ليرضي كل الأذواق.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية، ميلينا جورج، أن معطف الكاب يعد خياراً مثالياً وعملياً للفترة الانتقالية بين فصلي الصيف والشتاء، موضحة أن السمات الرئيسة المميزة لمعطف الكاب تتمثل في القصّة على شكل حرف A، ومن دون أكمام.

قصّات مختلفة

وأضافت جورج أن معطف الكاب يطل هذا الموسم بقصّات مختلفة، كي تجد كل امرأة موديلاً يناسب قوامها، حيث توجد تشكيلات قصيرة وأخرى طويلة يصل طولها إلى الأرض، وثالثة واسعة وأخرى ضيقة.

من جانبها، أشارت خبيرة الموضة الألمانية، ريتشي كاركوفسكي، إلى أن معطف الكاب يأتي في الغالب مصنوعاً من الصوف، ولكن توجد أيضاً تشكيلات مصنوعة من الجيرسيه أو الجلد أو المخمل.

ويكتسي معطف الكاب في الغالب باللون البيج، إلا أنه يتألق بألوان زاهية كالبرتقالي، كما يزدان بنقوش متنوعة كنقوش الكاروه.

وبالإضافة إلى ذلك، تشتمل بعض التشكيلات على تفاصيل إضافية، كالأزرار والياقة والجيوب والأهداب والقلنسوة.

طبيعة القوام

من جهتها، أكدت مستشارة المظهر الألمانية ماريا هانز، ضرورة اختيار معطف الكاب بما يتماشى مع طبيعة القوام، إذ ينبغي على المرأة قصيرة القامة اختيار موديل قصير.

أما المرأة ذات القوام الممتلئ فيتعين عليها اختيار تشكيل بقصة ضيقة، نظراً إلى أن معطف الكاب الواسع يجعل القوام يبدو أكثر امتلاء.

خبيرات موضة:

«سمات معطف الكاب: القصّة على شكل حرف A، ومن دون أكمام».

«يكتسي معطف الكاب، في الغالب، باللون البيج، إلا أنه يتألق بألوان زاهية كالبرتقالي».

«ينبغي اختيار معطف الكاب بما يتماشى مع طبيعة القوام، وعلى المرأة البحث عن موديل مناسب».