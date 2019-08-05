«درهم القلب الكبير».. نافذة إنسانية وسند لدعم المحتاجين

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

مواصلة لجهودها الساعية للوصول إلى أكبر قدر من المحتاجين واللاجئين في العالم، أعلنت مؤسسة القلب الكبير، المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين في جميع أنحاء العالم، عن توسيع جهود مبادرتها «درهم القلب الكبير» التي بدأتها بالتعاون مع شركة «اتصالات» بهدف توفير إمكانية التبرع بدرهم أو خمسة دراهم يومياً عبر رسائل نصية، إذ شملت المبادرة مستخدمي شبكة «دو» للاتصالات. وتتيح المبادرة للراغبين في التبرّع إمكانية إرسال رسالة نصيّة تتضمن كلمة «الإنسانية» على الرقم 1105، ليتم بموجبها استقطاع درهم واحد يومياً بشكل تلقائي بقيمة اشتراك سنوية تبلغ 365 درهماً، فيما يمكن التبرع بخمسة دراهم يومية من خلال إرسال كلمة «سند» للرقم 1106 ليتم الاشتراك لمرة واحدة بـ1825 درهماً في السنة، إذ يتم استقطاع خمسة دراهم يومياً بشكل تلقائي. وتأتي هذه الشراكة استكمالاً للتعاون الذي أطلقته المؤسسة العام الماضي مع شركة «اتصالات»، إذ تتيح مبادرة «درهم القلب الكبير» لمشتركي «اتصالات» في دولة الإمارات فرصة الإسهام في توفير الدعم المالي لمئات الآلاف من المحتاجين واللاجئين في العالم من خلال التبرع على مدار عام كامل بدرهم يومياً عبر إرسال كلمة «الإنسانية»، أو خمسة دراهم يوميّة عبر إرسال كلمة «سند» إلى الرقم 1110. وتعمل مؤسسة القلب الكبير، التي تأسست في عام 2015، على حماية الفقراء والمستضعفين والمحتاجين، وتمكينهم، بهدف توفير سبل العيش الكريم، من خلال جملة من المبادرات المختلفة، وعلى الرغم من أن جهود المؤسسة تركز على العالم العربي بشكل أساسي، إلا أنها تقدّم الدعم إلى المناطق المتضررة في جميع أنحاء العالم.

تتيح المبادرة للراغبين في التبرّع إمكانية إرسال رسالة نصيّة تتضمن كلمة «الإنسانية» على الرقم 1105، ليتم بموجبها استقطاع درهم واحد يومياً بشكل تلقائي.