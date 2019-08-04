المصدر: كولن - د.ب.أ

حذّر المركز الاتحادي للتوعية الصحية من أن التدخين يرفع خطر الإصابة بالتليف الرئوي، الذي يهدّد الحياة.

وأشار المركز إلى أن التليف الرئوي هو مرض تنفسي تتشكل فيه ندبات في أنسجة الرئة، ما يؤدي إلى مشكلات خطيرة في التنفس.

وتتمثل الأعراض المميزة للتليف الرئوي في ضيق التنفس والسعال الجاف المزمن وآلام الصدر وتغير لون الجلد إلى الأزرق بسبب نقص الأوكسجين.

ولا يمكن الشفاء من التليف الرئوي، ولكن يمكن إبطاء تقدم المرض وتخفيف المتاعب، وذلك من خلال العلاج بالأوكسجين والإقلاع عن التدخين، في حين يكون تأثير الأدوية ضعيفاً. وفي المرحلة الأخيرة قد يتم اللجوء إلى زراعة الرئة.