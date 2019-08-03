الأكمام المنتفخة تضفي مزيداً من الأنوثة على البلوزة البيضاء

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

أشارت مجلة Elle الألمانية المعنية بالموضة والجمال إلى أن الأكمام المنتفخة تزين البلوزة البيضاء في موسم الصيف الجاري، لتمنحها طابعاً أنيقاً وفخماً، وتضفي عليها لمسة أنوثة وجاذبية.

وأضافت المجلة أنه يمكن تنسيق البلوزة البيضاء ذات الأكمام المنتفخة مع تنورة ملفوفة تزدان بنقوش الزهور أو تنورة متوسطة الطول «ميدي»، وذات قصة واسعة أو سروال بقصة التنورة. ولإطلالة جريئة تخطف الأنظار، يمكن كسر قوالب التنسيق الجامدة من خلال تنسيق البلوزة البيضاء ذات الأكمام المنتفخة مع شورت جينز، إذ تخلق هذه التوليفة تبايناً مثيراً يعكس تفرد الأسلوب.