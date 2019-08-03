العناية بسماعة الأذن الطبية تطيل عمرها

المصدر: هامبورغ - د.ب.أ

أفادت مجلة «أبوتيكن أومشاو» الألمانية بأن العناية المنتظمة بسماعة الأذن الطبية تُطيل عمرها الافتراضي.

وعن كيفية العناية السليمة، أوضحت المجلة المعنية بالصحة أنه ينبغي تنظيف السماعة بمعدل مرة إلى مرتين أسبوعياً، إذ يمكن إزالة الاتساخات الظاهرة للعيان بواسطة منديل تنظيف أو اسبراي تنظيف ذي تأثير مُطهِّر وفرشاة.

كما ينبغي استبدال البطاريات مرة أسبوعياً في حال الاستخدام اليومي للسماعة.

ومن المهم أيضاً حفظ سماعة الأذن الطبية في صندوق التجفيف طوال الليل، والذي يعمل على تجفيفها من الرطوبة بواسطة المراوح أو الأشعة فوق البنفسجية.