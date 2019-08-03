3 وجهات اسكندنافية يقصدها الخليجيون في «الأضحى»

المصدر: حياة الحرزي - دبي

مع اقتراب عطلة عيد الأضحى، يخطر على بال الكثيرين قضاء بعض الأيام في السفر والاستمتاع باكتشاف عدد من الوجهات المهمة حول العالم، ويأتي الخليجيون هنا على رأس قائمة السكان الذين يحبذون السفر والترحال. ويحرص المتخصصون في مجال السفر ورائدو محركات البحث والتطبيقات الرائدة في مجال السفر، على حصر نتائج اختيارات المسافرين وأهم وجهاتهم، وأظهرت نتائج البحث تركيزاً على وجهات سياحية تعد الأكثر جذباً للمسافرين الخليجيين يقدمها لنا «سكاي سكانر»، محرّك البحث الرائد في مجال السفر، بعد أن أظهرت البيانات التي جمعها زيادة كبيرة في حجوزات السفر إلى العواصم الاسكندنافية، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

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