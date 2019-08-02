حافظ على لياقتك مع «سيغنا بارك ران» الصيفية

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

انتهز فرصة المحافظة على نظام لياقتك البدنية في ابن بطوطة مول، صيف هذا العام، من خلال المشاركة في فعاليات الدورة الثالثة من سلسلة فعاليات الجري «سيغنا بارك ران» المقررة يوم غد السبت.

قم بربط حذائك الرياضي جيداً، وانطلق بخطوات سريعة في الأجواء المكيفة والمريحة لأكبر مركز تسوق ذي طابع خاص في العالم.

شارك أكثر من 1000 شخص من كل الأعمار في الدورتين الأوليين من فعاليات الجري «سيغنا بارك ران» في ابن بطوطة مول، فيما يتوقع لدورة أغسطس من الحدث أن تستقطب عدداً أكبر من المشاركين.

وتبدأ الفعالية التي تقام بالتعاون مع RaceME، شركة الفعاليات الرياضية الرائدة على مستوى المنطقة، في الساعة 8:30 صباحاً في ردهة الصين، بجلسة إحماء يديرها «فيتنس فيرست»، تتبعها تمارين للمشي أو الركض أو العدو لمسافة 2.5 أو خمسة كيلومترات تغطي الردهات الست المستلهمة من رحلات وأسفار الرحالة ابن بطوطة، وهي ردهات الصين والهند وبلاد فارس ومصر وتونس وأندلسيا.

ويتوجب على الراغبين في المشاركة، التسجيل وحجز أماكنهم للحصول على فرصة تعزيز نظامهم الرياضي خلال الصيف، عبر التسجيل على الموقع www.raceme.ae/‏‏battutarun، كما ينبغي على المشاركين حمل زجاجات المياه والمناشف وأحذية الجري الخاصة بهم.