المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

أعلن «متحف الغموض» في دبي، الوجهة التعليمية الترفيهية الرائجة بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، عن تخفيضاته الصيفية المميزة التي تتيح للضيوف فرصة خوض أكثر من 80 تجربة يضمها المتحف.

ويتضمن العرض الحصول على تذكرة مجانية عند شرائهم لتذكرة بين الساعة 10 صباحاً و2 ظهراً، وهو متوافر طيلة شهر أغسطس باستثناء عطل نهاية الأسبوع والعطل الرسمية.

ويمكن للزوار الاستفادة من التخفيضات لزيارة العديد من المعارض المميزة في المتحف الأكبر ضمن محفظة هذه السلسلة، بما فيها تجربة «النفق الدوار»، الذي يتكون من نفق يمنحكم شعوراً بوجود أرضية متحركة على الرغم من ثباتها؛ و«الكرسي العجيب»، الذي يبين اعتماد حجم الشخص على ما حوله من أجسام؛ و«غرفة إميس» التي تتغير أطوال الضيوف فيها حسب موقعهم في الغرفة.

ويفتح متحف الغموض أبوابه أمام الزوار من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 10 ليلاً من الأحد إلى الأربعاء، ومن الساعة 10 صباحاً حتى منتصف الليل من الخميس حتى السبت، كما يضم العديد من العروض والألغاز التي يمكن للزوار محاولة حلها في منازلهم.