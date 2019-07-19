5 أسباب لزيارة المنتجعات الصحية

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تعتبر زيارة المنتجعات الصحية من أفضل الطرق للحصول على الاسترخاء وتجديد النشاط والحيوية. وقد تكون هذه الزيارات مكلفة بعض الشيء، لكن الفائدة التي تعود منها تستحق العناية.

يُعد التدليك من أقدم الوسائل العلاجية، ومن خلاله يمكن معالجة الكثير من الأمراض، كما يلعب دوراً مهماً في الوقاية منها. ويتميز التدليك بالبساطة، التطبيق السهل، الفعالية في تحسين الدورة الدموية وتنشيطها، المساعدة على الهضم، فضلاً عن تجميل البشرة، وتسكين آلام الأعصاب، والوقاية من الضمور العضلي.

وتقول مديرة النادي الصحي (آنجانا)، أيوان ساندر، حين تحددين موعد زيارتك الى المنتجع الصحي من المهم أن لا تكوني مستعجلة، حتى لو لم يكن لديك الكثير من الوقت، بينما عليك التفكير قبل زيارتك الى المنتجع الصحي، حتى تحصلي على أكبر قدر من المنافع للاسترخاء.

وزيارة المنتجعات الصحية، ولو على فترات متباعدة، لها العديد من الفوائد الصحية، وأهم خمسة أسباب هي:

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