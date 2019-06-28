5 نصائح لغذاء صحي لأطفالكم في العطلة الصيفية

المصدر: دبي - الإمارات الوم

مع حلول العطلة الصيفية، يتطلع الأطفال لراحة يستحقونها بعد وقت طويل من الدراسة والعادات الصارمة كالاستيقاظ من الساعة السادسة وغيرها، لكننا أيضاً نلتزم بقوانين أخرى أثناء العطلة كتناول الطعام الصحي واتباع الروتين النظامي وضبط أوقات مشاهدة التلفاز، حيث إن تلك الأمور من الممكن أن تكون ضارة للغاية لنمو الأطفال إذا لم يتم تنظيمها. يكمن دور الوالدين هنا في ضمان الاعتدال في تنظيم حياة أطفالهم والاستمرار في اتباع عادات الطعام الصحي وتشجيع ممارسة التمارين المنتظمة والنوم المنتظم، جميعها غاية في الأهمية رغم تعدد المغريات التي تلفت الاهتمام وتجذب الأطفال.

يعد تناول الطعام الصحي أحد أكثر الجوانب إهمالاً خلال العطلة، حيث غالباً ما يميل الأطفال إلى اختيار الوجبات السريعة غير الصحية كونها لذيذة وسهلة ولا تأخذ من وقت استمتاعهم، إضافة إلى ذلك يشجع وقت الفراغ الذي يقضونه على استهلاك المزيد من الطعام وخاصة أثناء مشاهدة التلفاز.

في ما يلي اقتراحات مقدمة من خبراء «انديا جيت» للابتعاد عن تناول الغذاء غير الصحي في العطلة الصيفية.

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