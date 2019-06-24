تدابير بسيطة لمواجهة الشخير

المصدر: كولن - د.ب.أ

قال المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية، إنه يمكن مواجهة الشخير ببعض التدابير البسيطة، مثل اتباع إيقاع نوم واستيقاظ منتظم، والإقلاع عن التدخين والكحوليات.

وأضاف المركز أن ممارسة الرياضة باعتدال أو أخذ حمام دافئ أو كمادات باطن الساق الرطبة تساعد على إفراز هرمون «الأُكسيتوسين»، الذي يثبط هرمون التوتر النفسي «الكورتيزول»، ومن ثم الشعور بالاسترخاء والتمتع بنوم هانئ.

وإضافة إلى ذلك، يساعد شرب كوب من الحليب الدافئ أو شاي الأعشاب في مواجهة الشخير. وأشار المركز إلى أنه في بعض الحالات قد يمثل الشخير مشكلة خطرة، إذ إنه قد يشير إلى الإصابة بانقطاع النفس أثناء النوم، حيث يتوقف التنفس، ما يشكل خطراً على الحياة.

ولتجنب هذا الخطر ينبغي على أي حال استشارة طبيب أنف وأذن وحنجرة للتحقق من سبب الشخير وعلاجه.