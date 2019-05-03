7 أعشاب وتوابل لخفض ضغط الدم

المصدر: د.ب.أ

يعاني كثير من البالغين حول العالم ارتفاع ضغط الدم، الذي يدعى أيضاً «القاتل الصامت»، ولا يقتصر على عمر محدد، إذ إن أسلوب الحياة المجهد، بالإضافة إلى عادات خاطئة في تناول الطعام، من شأنها أن تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم.

الطبيعة غنية بالأعشاب والمكونات الطبيعية، التي تحتوي على كنوز من الفوائد الصحية، ولكن يجب توخي الحذر عند الاستخدام، ومراعاة الحالة الصحية، والأهم استشارة الطبيب قبل تناول أي علاج على هيئة أعشاب أو مكملات.

ويصف الأطباء بعض العقاقير للسيطرة على مستوى ضغط الدم، الأمر الذي قد يكون مزعجاً بالنسبة للأشخاص، الذين يعانون آثاراً جانبية غير مرغوب فيها. غير أن العلاجات البديلة موجودة ومتوافرة في الطبيعة، كما أنها آمنة، ولكن لابد من استشارة الطبيب قبل استخدامها. تعرّف إلى بعضها:

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.