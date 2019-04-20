الوجبات السريعة تتسبب في ظهور البثور

المصدر: فيينا - د.ب.أ

أفادت مجلة «وومان» النمساوية بأن بعض الأغذية تتسبب في ظهور البثور، خصوصاً على الذقن والوجنات وحول الفم. وأوضحت المجلة، المعنية بشؤون المرأة، أن هذه الأغذية تشمل الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع، مثل الوجبات السريعة (فاست فود)، والأطعمة المحتوية على نسبة عالية من دقيق القمح والشوكولاتة والحلويات؛ إذ تتسبب هذه الأطعمة في ارتفاع مستوى السكر بالدم بعد تناولها. كما أن تناول منتجات الألبان بكثرة يمهد الطريق لظهور البثور. من ناحية أخرى، أشارت «وومان» إلى أن بعض الأغذية تساعد على تحسين مظهر البشرة، مثل الأسماك، التي تمتاز بانخفاض المؤشر الجلايسيمي، واحتوائها على الزنك والسيلينيوم، ما يساعد في محاربة الالتهابات والشوائب. ومن الأغذية المفيدة في الحرب ضد البثور أيضاً الفواكه المجففة والموز والأفوكادو والشمر؛ إذ تمتاز بانخفاض المؤشر الجلايسيمي من ناحية، وانخفاض المحتوى الحمضي من ناحية أخرى.