إطلالة شرقية مع تشكيلة «إيكو» للرجال

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

أطلقت «إيكو»، العلامة التجارية الراقية للأحذية والإكسسوارات، التي تشتهر بتصميماتها الاسكندنافية، أخيراً، تشكيلة الصنادل الرجالية الاستثنائية الخاصة بأزياء شهر رمضان. وتتألق المجموعة بلمسات فنية فاخرة وانسيابية تمنح الراحة، حيث أضافت العلامة وسادة تتكيف مع حركة القدم، لتمنحك ثباتاً في الخطى ومتانة في الأداء، وبالطبع من دون التنازل عن أصالة التصاميم التقليدية. ينبثق من هذه التشكيلة للنعال العربية مهارة وإبداع ودقة، من خلال اعتماد أفخر أنواع الجلود، كما تنبض بالطابع العربي والشبابي، وذلك من أجل توفير زوج من الأحذية يتسم بالفخامة والراحة والأناقة الدائمة. تتميز المجموعة بألوانها الأساسية، كالأسود والبني والرمادي والأزرق الداكن، كما تسهم التصاميم العملية لتشكيلة «إيكو» في جعل هذه الصنادل قطعة أساسية تميز إطلالة الرجل الشرقي في شهر رمضان المبارك وأيام العيد الاحتفالية.