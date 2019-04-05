الأرابيسك.. الديكور الشرقي تحفة العصر

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

على الرغم من تطور وتجدد الديكور ومواكبته للعصر الحديث، لايزال الأرابيسك يحظى بمكانة مهمة في تصميم العديد من قطع الأثاث، لما يضفيه من سحر خاص على الفنادق. وهذا ما حظي به فندق «العجوة»، الحائز التحفة المعمارية المذهلة من فئة خمس نجوم، باللمسات الفنية التي تجسد ملامح التاريخ الأصلي العريق من خلال تصاميمه الشرقية الفاخرة التي تحفل بالتفاصيل العريقة.

حيث ارتبط أثاثه بفن عريق مستوحى من الأرابيسك، وهذا ما يجعله متميزاً ومتفرداً ويضفي على المكان الفخامة والروعة، حتى لو تم وضعه بين أثاث حديث، لأنه بات من الممكن المزج بين قطع الأرابيسك والديكور الحديث عبر إحداث توازن بينهما، واستخدام وسائط تضفي عليهما المزيد من الجمال، مثل وضع كنبة عربية من الأرابيسك مع سجادة يدوية الصنع ذات ألوان دافئة ومتداخلة ورسوم هندسية، أو نقوش لها الطابع العربي نفسه، أو استخدام مقاعد مصنوعة من الخشب الزان المطعّم بأجود أنواع الصدف المقطع بشكل فني، ويتم تجميع كل قطعة بشكل إبداعي مع خلق علاقة بينها وبين قطعة أخرى صغيرة، مثل منضدة أو صندوق صغير أو قطعة صغيرة من السجاد.

امتد فن الأرابيسك إلى العديد من التصميمات التي تبدأ بالمقعد العربي، وتنتهي بالغرف المصممة بأكملها من الأرابيسك، إذ يضفي على المنزل رونقاً وطابعاً دافئاً، ولايزال رغم الثورة في عالم الديكور محافظاً على مكانته وأهميته.

كما لا يمكن إغفال أهمية الإضاءة المستخدمة مع الأرابيسك، كونها تلعب دوراً مهماً في إبراز جمال هذه القطعة الفنية، وتُفضل الإضاءة الهادئة باستخدام اللون الأصفر، لأنه سيبرز نقوش الأرابيسك، ومن الألوان المفضل استخدامها في الديكور مع الأرابيسك البيج بدرجاته، والألوان القريبة من الأبيض، إلى جانب الألوان الفاتحة لأنها ستتناسب مع اللون البني «لون الأرابيسك»، والمهم تجنب استخدام الألوان الغامقة أو الصريحة، لأنها لن تظهر قيمته الجمالية.