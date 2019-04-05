«ستر إيت كلتشر» وجهة جديدة للمأكولات العالمية

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

وصل الشيف العالمي، إيمانويل دي توليو، إلى مدينة دبي، جالباً معه خبراته المتنوعة التي اكتسبها حول العالم في مجال إعداد المأكولات اللذيذة في مطاعم الشارع، وجمع مئات الوصفات الشهية خلال رحلاته العالمية، مع التركيز بشكل خاص على الأطباق المشهورة عالمياً، تجهيزاً لإطلاق مطعم «ستر إيت كلتشر» (Str.Eat Culture) في فندق هيلتون الجداف الجديد بقرية الثقافة في دبي.

وتشمل قائمة المأكولات المفضلة في مطاعم الشارع وجبات الهوت دوغ من فيتنام، ومأكولات لابيدا الإيطالية المحشوة بالمكونات الشهية، وأطباق السمك والبطاطا التي يمكن العثور عليها في شوارع لندن منذ بدايات القرن الـ20.

وسيعمل الشيف دي توليو على إعداد أطباق الدجاج المقلي الجنوبي في المطعم كل ليلة جمعة، باستخدام مزيج سري من النكهات التي طورها خلال رحلته حول دول العالم.

ويشكّل مطعم «ستر إيت كلتشر» (Str.Eat Culture) إضافة جديدة لخيارات تناول الطعام الشهي في منطقة الجداف، التي تعتبر موقعاً بحرياً تاريخياً يقع بجانب خور دبي.

وقد أصبح هذا المطعم بالفعل وجهة مفضلة في هذه المنطقة الجديدة، ويفتح المطعم أبوابه لتناول العشاء طوال أيام الأسبوع من السادسة مساء وحتى وقت متأخر من الليل.