أطباء: آلام الساقين قد تشير إلى مشكلات في القلب

المصدر: فرانكفورت - د.ب.أ

أشارت مؤسسة القلب الألمانية إلى أن الأشخاص، الذين يعانون العرج المتقطع غالباً ما يتعرّضون لمشكلات في القلب.

ونصح الأطباء الألمان المرء الذي يعاني آلاماً في الساقين أثناء المشي، أو آلاماً في أصابع الرجلين أثناء الاستلقاء، بضرورة استشارة الطبيب المختص على الفور.

وعادة ما ترجع هذا الآلام إلى مرض الانسداد الشرياني المحيطي، وهو عبارة عن اضطراب في الأوعية الدموية، الذي يتسبب في البداية في ظهور آلام بالساقين في حالة التحميل عليها فقط، وهو ما يضطر المرضى إلى التوقف أثناء المشي.

وإذا لم يتم تشخيص هذا المرض وعلاجه بشكل مبكر، فإن الأمر لا يقتصر على زيادة الأعراض المؤلمة فحسب، بل يظل هناك ضيق في الأوعية الدموية الأخرى، مثل الشريان السباتي أو الدماغ أو الكُلى، ويكون من عواقب ذلك ارتفاع مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية.