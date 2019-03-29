« كلاي بوت» يطلق قائمة طعام جديدة

المصدر: الامارات اليوم

أطلق المطعم الهندي الشهير «كلاي بوت»، قائمة طعام جديدة تصحب الضيوف في رحلةٍ إلى عالم يزخر بالنكهات والتوابل الاستثنائية، لتواصل الوجهة الأنيقة ذات الأجواء المفعمة بالحيوية توفير تجارب متميزة تدلّل حواسّ الذواقة وتتجاوز توقعاتهم.

وتضمّ القائمة الجديدة أطباقاً مميزة من المقبلات والوجبات الرئيسة والحلويات. ويتوجه المطعم لضيوفه من عشاق أطباق التشات مع محطات طهو حية توفر الأطباق المفضلة والمتميزة بمزيج مذهل من النكهات، مثل بومباي بهيل وباني بوري وداهي بوري والكثير غيرها. كما يتيح المطعم لعشاق اللحوم الفرصة للاستمتاع بطيف واسع من أطباق الدجاج ولحم الضأن والمأكولات البحرية الشهية والمحضرة في التندور، مثل طبق أتشاري مورغ تيكا الخاص بالمطعم والذي يتألف من قطع الدجاج الطرية والمتبلة بمزيج من اللبن والمخلل. ويمكن لمحبي لحم الضأن الاستمتاع بطبق قطع لحم الضأن المشوية بالتنور والمتبّلة بعناية مع النعناع والمقدمة مع قطع من البطاطس الصغيرة الشهية. ويقدم المطعم لزواره ممّن يفضلون المأكولات البحرية طبق ماهي تيكا المشوي بالتنور والمحضر من قطع السمك المشوية على الفحم مع مزيج الثوم والزنجبيل وبذور الكاروم، في حين يتسنى لمُتَّبعي الحمية النباتية الفرصة للتلذذ بالوجبات المميزة، مثل بانجاري كي سوبزي الذي يتألف من خليط من الخضراوات ضمن مرق شهي ذي مذاق حارّ وحامض وغني بالمكسرات.