غرافيك.. «اللحوم النظيفة».. ثمن الـ «برغر» الواحد من 325 ألفاً إلى 11 دولاراً

المصدر: غرافيك: ماهر الجوهري

منذ أن قام البروفيسور مارك بوست، الباحث في جامعة ماستريخت بهولندا، بعرض أول «برغر» لحم نظيف في العالم بلندن في أغسطس 2013، حصل تطور سريع في هذه التكنولوجيا والصناعة. ويتم إنتاج اللحوم المزروعة من الخلايا المستزرعة - ما يسمى بـ«اللحوم النظيفة» - بواسطة أخذ الأنسجة العضلية من حيوان، وجمع الخلايا الجذعية من العينة ومضاعفتها بشكل كبير إلى ألياف أنسجة عضلية. كلف أول «برغر» بوزن (110 غرامات) من اللحم المزروع في المختبر 325 ألف دولار لإنتاجه، وتم تمويله من قبل سيرجي برين المؤسس المشارك لشركة غوغل. وبعد ذلك انخفض السعر إلى نحو 11 دولاراً لكل «برغر»، وفقاً لشركة «موسى ميت»، وهي شركة هولندية ناشئة شاركت في تأسيسها شركة «بوست».

للإطلاع على خطوات إنتاج «اللحوم النظيفة»، يرجى الضغط على هذا الرابط.