10 صيحات للموضة من ربيع 2019

المصدر: ندى الزرعوني - دبي

قدمت دور الأزياء العالمية عدداً من الأفكار التي تكرّرت بشكل ملحوظ على مختلف منصّاتها، خلال أسابيع الموضة العالمية في كل من نيويورك وباريس وميلانو ولندن، وعلى الرغم من بُعد بعضها عن الإطار المنطقي وحدود ما يمكن ارتداؤه فعلياً، والقدرة على نقله من المنصّات إلى الشارع، فإنه لا يمكن تجاهلها أو تفادي اختيار المصممين لها، واعتبارها ضمن قائمة صيحات الموضة الخاصة بربيع 2019 للملابس الجاهزة، التي يمكن حصرها بـ10 أفكار تفاوتت بين المجنونة المتطرّفة، والأنيقة المقبولة.

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