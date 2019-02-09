رائحة اللعبة مؤشر إلى جودتها

المصدر: كولن - د.ب.أ

أوصى الخبير الألماني رولف أولسن الآباء، عند شراء الألعاب لأطفالهم، بعدم الاهتمام بالسعر فقط، وإنما أيضاً بمدى الأمان وجودة الصناعة. لهذا الغرض ينبغي على الآباء الاستعانة بحواسهم؛ حيث ينبغي الابتعاد عن الألعاب، التي تنبعث منها رائحة نفاذة، والتي قد تشير إلى احتوائها على مواد ضارة. وأضاف خبير ألعاب الأطفال، لدى الهيئة الألمانية للفحص الفني، أنه ينبغي أيضاً الابتعاد عن الألعاب، التي تحتوي على حواف أو زوايا حادة، أو أجزاء غير مثبتة جيداً؛ نظراً لأنها قد تشكل خطراً على الطفل الصغير؛ فعلى سبيل المثال قد يبتلع الطفل الأجزاء غير المثبتة جيداً، ويتعرض لخطر الاختناق.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أيضاً الانتباه إلى شدة الصوت الصادرة من الألعاب؛ نظراً لأنها قد تُلحق ضرراً بحاسة السمع لدى الرضع والأطفال الصغار.