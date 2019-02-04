نصائح تحمي من هشاشة العظام

المصدر: بايربرون - د.ب.أ

تسهم التغذية السليمة في حماية المسنين من الإصابة بهشاشة العظام، وتحسّن من جودة حياة المرضى المصابين بها.

وذكرت المجلة المعنية بصحة المسنين «سنيورين راتجيبر» الألمانية، أنه يتعين على هذه الفئة تناول الأغذية الغنية بالكالسيوم كاللبن والزبادي والبروكلي والمياه المعدنية الغنية بالكالسيوم، بصفة خاصة، بمعدل أربع حصص يومياً، إذ يعمل الكالسيوم على تقوية العظام ودعم ثباتها واستقرارها.

وكي يتمكن الجسم من امتصاص الكالسيوم جيداً ينبغي أيضاً تناول الأغذية الغنية بفيتامين D مثل الماكريل والرنجة، إضافة إلى التعرّض لأشعة الشمس.