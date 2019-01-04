ساعة Tissot PR100 لمسة رياضية وأنثوية

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تدمج مجموعة ساعات Tissot PR100 Lady التفاصيل الرياضية والأنثوية معاً لتقدم مجموعة جريئة وأنيقة ومثالية للمرأة العصرية، التي ستستمتع بارتداء ساعة Tissot PR100 Lady Sport Chic التي تزدان ببعض التفاصيل اللامعة. فحجم علبتها الكبير، الذي يصل إلى 36 مم، يعني أنها ساعة أكبر، وأنها ستضع بصمتها المميزة. أما الساعات فتتميز بمتانتها وشكلها الانسيابي الرائع، كما يبرز من خلال القرص الأقوى، وسوار بسيط، ما يجعل منها ساعة يسهل ارتداؤها للاحتفالات.

في حين أن مجموعة PR100 تحتفي بالقوة، إلا أنها في الوقت ذاته لا تتجاهل الجانب الجمالي الأنثوي. حيث ستجد كل امرأة، في ظل توافر طرازات مختلفة يمكن الاختيار فيما بينها، شيئاً لتولع به في هذه الساعات الرياضية والأنيقة التي تتميز أيضاً بكونها عملية، وذلك بفضل مؤشراتها وعقاربها المرصعة بمواد لامعة توفر إمكانية رؤية مثالية. كما سينجذب المشجعون المعتدلون إلى الجانب العادي، في حين أن الآخرين، بعد إضفاء لمسة من الرفاهية، سيقدرون عرق الصدف المتلألئ أو المينا اللامعة المزدانة بجواهر المؤشر المبهرة.