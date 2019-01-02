نثر العطر على الشعر يطيل تأثير الرائحة

المصدر: فيينا - د.ب.أ

أفادت مجلة «وومان» النمساوية بأنه يمكن إطالة تأثير العطر ببعض الحيل البسيطة، منها - على سبيل المثال - وضع العطر على جلد مغطى بطبقة زيتية؛ فبذلك لا يتم امتصاص العطر سريعاً.

ولهذا الغرض تنصح المجلة المعنية بالصحة والجمال بدعك الجلد بزيت أو لوشن أو فازلين قبل نثر العطر.

ومن الحيل الأخرى نثر العطر على الشعر؛ نظراً لأن الشعر يمتص الروائح ويحتفظ بها طويلاً بفضل بنيته.

وللحفاظ على صلاحية العطر لأطول فترة ممكنة تنصح «وومان» بالاحتفاظ به في مكان مظلم وبارد، مشيرة إلى أنه من الأفضل الاحتفاظ به في الثلاجة مع طلاء الأظافر.