«الحبتور بالاس».. فنادق ومنتجعات «إل إكس آر»

المصدر: الامارات اليوم

يقدّم مطعم ستيك هاوس الحائز العديد من الجوائز في دبي، وجبة رائعة من أربعة أصناف، وضمن أجواء عائلية رائعة، مع مجموعة من الاستعراضات المباشرة في مطعم «بي كيو فرينش كيتشين آند بار»

يقدم كل من مطعمي «بي كيو فرينش كيتشين آند بار» و«كت ستيك هاوس»، اثنين من مطاعم الحبتور بالاس الشهيرة، عروضاً رائعة وخاصة بليلة رأس السنة من الساعة السابعة مساءً وحتى الثانية صباحاً في 31 ديسمبر الجاري.

يستضيف مطعم ستيك هاوس الراقي والحائز العديد من الجوائز، مأدبة عشاء بطابع مستوحى من مدينة نيويورك، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بالوجبات في قائمة طعام من أربعة أطباق وبنكهات مميزة، بالإضافة إلى أفضل المشروبات المنزلية. وتشمل القائمة المفضلة المحار مع كافيار ستوريا وكبد الأوز. وللطبق الرئيس، بإمكانكم الاختيار بين «توماهوك»، ولحوم «سيرف آند تيرف» التي تقدم مع جراد البحر الكندي. سيقضي الضيوف وقتاً أكثر من رائع ضمن أجواء احتفالية بباقات تبدأ من 550 درهماً للشخص الواحد.

تشمل العروض في مطعم «بي كيو فرينش كيتشين آند بار»، خلال حفلة عشاء ليلة رأس السنة قائمة مختارة من النكهات العالمية المميزة، كما سيكون هناك نضد خاص بالمأكولات البحرية بما فيها المحار وسرطان البحر الملك والكركند. وسيتمكن الضيوف أيضاً من الاستمتاع بمحطة فوا الحصرية، ومطعم اللحوم، بالإضافة إلى الحلوى الكلاسيكية الفرنسية، إلى جانب نافورة شوكولاتة شهية.