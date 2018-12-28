5 زيجات فنية أثارت الجدل عام 2018

المصدر: إعداد – ديانا أيوب

مع كل نهاية عام تستوقفنا أخبار المشاهير التي أثارت الجدل طوال أشهر السنة، ولعل أبرز الأخبار المثيرة للجدل هي الزيجات التي تناولتها الصحافة على شكل واسع، إما لأنها ليست الزيجات الأولى للفنانين، أو بسبب حدوثها بعد طلاق سابق وخلال فترة وجيزة جداً. اللافت في هذه الزيجات أن معظمها ابتعد عن الأجواء الصاخبة والحافلة بالكثير من المدعوين، أو حتى التفاصيل الفاخرة، وجرى وسط أجواء سرية، واقتصر الحضور في حفلات الزواج أو الخطوبة على وجود الأهل والأصدقاء المقربين فقط.

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