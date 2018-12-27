«دبي للتسوّق».. الأجواء الكرنفالية تعمّ المدينة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حاملة الكثير من المفاجآت والأجواء الكرنفالية، انطلقت أمس الدورة الـ24 لمهرجان دبي للتسوق، التي يتطلع إليها كثيرون من المقيمين والزوار الذين يقصدون المدينة من أجل الاستمتاع بالعروض التي يقدمها المهرجان، وتناسب كل أفراد الأسرة. وأعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، عن أن فعاليات مهرجان دبي للتسوق ستتواصل حتى الثاني من فبراير المقبل، مقدمة للزوار الكثير من الجوائز والتخفيضات والأنشطة الترفيهية.

واحتفاءً بافتتاح المهرجان، قدّمت مراكز التسوق الستة التابعة لمجموعة ماجد الفطيم تخفيضاتٍ كبرى لمدة 12 ساعة، استقطبت المتسوقين للاستفادة من خصومات مذهلة بنسب تراوح بين 25% حتى 90% في المتاجر المشاركة. كما شملت الفعاليات المشوقة الأخرى التي عمّت أرجاء المدينة عرضاً للألعاب النارية، وفرصاً كثيرة للفوز بالجوائز في سحب، تجاوزت قيمتها 50 ألف درهم، يمكن إنفاقها في مراكز التسوق التابعة لمجموعة ماجد الفطيم خلال مهرجان دبي للتسوق.

ويقدم مهرجان دبي للتسوق مجموعة متنوعة من التجارب والفعاليات، سواءً للتسوق أو الترفيه، فمن السحوبات الأسبوعية والصفقات الحصرية، إلى فعالية خاصة تقدمها خبيرة التجميل «شارلوت تيلبيري»، وإطلاق حصري لمنتجات العلامة التجارية الشهيرة «كارتييه»، إضافة إلى العروض الترويجية، والحفلات الغنائية، وغيرها من الفعاليات التي ستعمّ أنحاء المدينة، لتقدّم ما يناسب مختلف أفراد العائلة طوال فترة المهرجان.

تجارب مختلفة

وطرحت «مراس»، بمناسبة مهرجان دبي للتسوق، تجربة جديدة، إذ تحتضن كل وجهة من وجهاتها مجموعة من الأنشطة لإمتاع الزوار، بالإضافة إلى منح الفرصة لـ200 زائر للفوز بما يصل إلى مليون درهم. واستضافت وجهات «مراس» على الواجهة البحرية: «ذا بيتش» و«لا مير» و«السيف» على خور دبي، عروضاً للألعاب النارية في اليوم الأول من المهرجان. واعتباراً من الثالث من يناير المقبل، تشهد «سيتي ووك» أربعة أسابيع من الأنشطة الترفيهية العائلية التي تتضمن «قرية الأطفال»، والأنشطة الموسيقية، ومناطق الفنون.

موسيقى وأزياء

وتقدم «بوكس بارك»، بدورها، عروضاً يومية للموسيقي البريطاني مورف في الفترة من 3-9 يناير المقبل، بالإضافة إلى العروض الفردية التي يقدمها عازفو موسيقى «التكنو» من اليوم وحتى الثاني من فبراير المقبل. أما «ذا أوتلت فيليدج»، وجهة التسوق والترفيه في دبي، فتوفر تجربة مميزة لعشاق التسوق الذين يبحثون عن عروض وصفقات من مجموعة مختارة من العلامات التجارية الراقية. وفي خطوة تميز مهرجان دبي للتسوق هذا العام، تطلق «ذا أوتلت فيليدج» فعالية «فاشن بلو أوت»، وهي فعالية للأزياء تقام في الفترة من 6 - 31 يناير المقبل. وخلال مهرجان دبي للتسوق، تعتزم وجهة «كايت بيتش» إطلاق مجموعة من أنشطة اللياقة البدنية المرحة.

وتتحول وجهة «لا مير» التابعة لـ«مراس» خلال فترة «دبي للتسوق» إلى مسرح في الهواء الطلق، إذ تستضيف فناني دي جي عالميين، وجلسات تفاعلية لقرع الطبول، والعروض الموسيقية الجوالة، فضلاً عن ورش عمل الفنون والحرف اليدوية المخصصة للأطفال، كما سيكون الزوار على موعد مع عرض حي للتزلج في هذه الوجهة.

وسيوفر مهرجان دبي للتسوق هذا العام فرصة لا تفوّت للمقيمين والسياح في دولة الإمارات، للتمتع بالأجواء الساحرة التي توفرها وجهات «مراس» خلال موسم الاحتفالات.

«مفاجآت نهاية الأسبوع»

كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن أولى العلامات التجارية المشاركة في مبادرة «مفاجآت نهاية الأسبوع» ضمن المهرجان، والتي ستبدأ اعتباراً من اليوم، وهي «كارترز».

وتعد «كارترز» - الماركة الموثوقة الراقية في ملابس الأطفال- أولى العلامات التجارية المشاركة، إذ ستقدم صفقات أفضل وأكبر تتيح لكل متسوق فرصة المشاركة في سحب خاص لتحديد نسبة الخصم على مشترياته من 50% فما فوق، وذلك من صندوقٍ قرب مكتب الدفع في متجر كارترز بمركز دبي مارينا مول. وفضلاً عن ذلك، يقدّم المتجر اليوم تذاكر ذهبية لـ10 متسوقين محظوظين تمنحهم فرصة الحصول على مشترياتهم مجاناً.

وتشارك في مبادرة «مفاجآت نهاية الأسبوع»، ضمن مهرجان دبي للتسوق، مجموعةٌ من أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية التي تقدم عرضاً حصرياً في يوم معين ومركز تسوق محدد، وذلك خلال عطلة نهاية كل أسبوع طوال مدة المهرجان حتى يوم الثاني من فبراير المقبل.

«السيف»

تستضيف وجهة «السيف» مجموعة من الفعاليات الثقافية الترفيهية تحت شعار «سوق السيف التراثي»، وتتضمن عربات كرنفالية وألعاباً إماراتية تقليدية، وعروضاً موسيقية حيّة تؤديها «جلسات خليجية»، إضافةً إلى الأسواق الإماراتية التقليدية.

كما ستتاح للصغار الفرصة للقاء ومصافحة علاء الدين، أحد أبطال قصص «ألف ليلة وليلة»، إلى جانب العديد من الأنشطة الترفيهية الجوالة. ومن المقرر أن تستضيف الوجهة أيضاً استعراض «كاندي كراش» و«عرض الطاووس».

«ذا بيتش»

دعت «مراس» زوار «ذا بيتش» للمشاركة في فعالية «انضموا إلى موكب حافل بالبهجة» التي تضم مجموعة متميزة من الأنشطة الترفيهية، مثل قارعي الطبول ورقصات الدبكة. كما تقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة لزوار هذه الوجهة المميزة عروضاً جوالة، مثل «وايت وورلد»، من اليوم وحتى السادس من يناير المقبل، ما سيضفي أجواء كرنفالية ممتعة تثري احتفالات الموسم.

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ساعة من التخفيضات الكبرى شهدها افتتاح المهرجان.