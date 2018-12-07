مطعم كاسا دي تاباس.. يحتفي بأعياد ميلادكم

المصدر: الامارات اليوم

كشف «كاسا دي تاباس»، المطعم الإسباني التقليدي الواقع في نادي خور دبي للغولف واليخوت، عن عرضه الخاص الجديد «بيرثداي برانشر» الذي يحتفي بذكرى ميلاد ضيوفه المميزين، حيث يستفيد الضيوف ممن تصادف أعياد ميلادهم أيام الجمعة، وسبق لهم أن قاموا بحجز وجبة برانش «كاسا دي تاباس» من العرض الفريد الذي يتضمن الباقة الخفيفة أو باقة المطعم مجاناً. كما يحظى بقية الضيوف الذين تصادف أعياد ميلادهم في أيام الأسبوع الأخرى أيضاً بفرصة الاستفادة من عرض باقة البرانش الخاص بأعياد الميلاد، وذلك يوم الجمعة ضمن الأسبوع ذاته.

ويشتهر المطعم بأجوائه الاحتفالية ذات الطابع اللاتيني، التي تلبّي أذواق الزوّار الإسبان وغيرهم من عشاق التميّز، حيث يوفّر لضيوفه تجربةً احتفاليةً تنبض بالمرح والحيوية، مع عروض ترفيهية حيّة ومنسّق أغانٍ مبدع يلهب الأجواء، ويضفي عليها مزيداً من الحماسة، كما يتفنن المطعم بتقديم تشكيلة واسعة من الوجبات الإسبانية التقليدية كالتاباس الشهية وأطباق الباييلا المميزة، وغيرها.

يدعو «كاسا دي تاباس» الذواقة في يومهم الأكثر تميزاً في السنة لزيارة مكانهم المفضل في خور دبي، والاحتفال بهذه المناسبة السعيدة وسط أجواء تزخر بالمرح والحماسة، وتُغنيها الأطعمة الإسبانية التقليدية ذات المذاق الشهي الذي لا يُفوّت.

لا مكان أفضل من «كاسا دي تاباس» للاحتفال بهذا اليوم المميز.

ساعات العمل:

من السبت إلى الخميس (من 12 ظهراً حتى 3 ظهراً، ومن 7 مساءً حتى منتصف الليل).

يوم الجمعة (من 12 ظهراً حتى 3:30 ظهراً، ومن 7 مساءً حتى منتصف الليل).