مهرجان أبوظبي للمأكولات يعود بـ 15 مطبخاً عالمياً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن عودة مهرجان أبوظبي للمأكولات مجدداً للعاصمة في نسخته الرابعة، ليجلب باقة متنوعة من الفعاليات والعروض وتجارب الطهو الفريدة، ويُقام المهرجان بتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في الفترة بين 6 و22 ديسمبر المقبل.

وعلى مدى 17 يوماً، يعد المهرجان عشاق الطعام المميز بمجموعة من العروض، التي تتنوع بين مختلف شاحنات الطعام والأسواق وعروض الأفلام وورش التصوير الفوتوغرافي، علاوة على فرصة لقاء أبرز الطهاة المشهورين عالمياً. كما سيشهد المهرجان مشاركة أكثر من 100 مطعم وانطلاق ست مبادرات جديدة وشراكات مع كبار العاملين في قطاع الضيافة والفنادق، بالإضافة إلى حضور أكثر من 10 شخصيات وطهاة محليين وعالميين. وقال المدير التنفيذي لقطاع السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، سلطان المطوع الظاهري: «يُعتبر مهرجان أبوظبي للمأكولات بلاشك إحدى أهم فعاليات الطهو في المنطقة، والذي يستمر في استقطاب المزيد من الزوار من محبي الاستمتاع بالمذاقات المتميزة التي يجلبها المهرجان، والتي يعكس تنوعها الطابع العالمي له. ويسهم هذا النوع من الفعاليات في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً جاذبة للسياح، ما ينعكس إيجاباً على نمو القطاع من حيث أعداد الزوار الوافدين. وبالنظر للأعداد الكبيرة لسياح المأكولات في الإمارة، فالمشاركون بالمهرجان لديهم فرصة كبيرة للترويج لأعمالهم».

ويصحب مهرجان أبوظبي للمأكولات، هذا العام، الزوار في رحلة فريدة تعرّفهم الى أكثر من 15 مطبخاً عالمياً مع طهاة مميزين حاصلين على جوائز من برنامج «ماستر شيف» الشهير، وينحدرون من بلدان تفخر بشغفها وإرثها العريق في مجال الطهو، حيث من المتوقع أن تغدو أطباقهم الحديث الأبرز على وسائل التواصل الاجتماعي.