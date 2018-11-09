5 نصائح للعناية بالرموش الاصطناعية

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

هناك العديد من الطرق التي تساعدك على إبراز جمال عينيك، وتعتبر الرموش الطويلة والكثيفة إحدى هذه الطرق، وتوجد أكثر من وسيلة لكي تحصلي على هذه الرموش، منها استخدام المسكارا، والاستعانة بالرموش الاصطناعية، ولكن هذه الوسائل تكون مؤقتةً، ولا تدوم إلا فترة زمنية قصيرة جداً، ولهذا يوجد أمامك خيار آخر وهو الرموش الدائمة التي تساعد في الحفاظ على جمال وطول رموشك، كما تزيد من جاذبية عينيك فترة زمنية طويلة.

سواء كنتِ تحتاجين إلى الرموش الاصطناعية من أجل رموش شديدة الكثافة والطول تلائم الحفلات والمناسبات الخاصة أو كنتِ تستعيني بها فقط لتعزيز كثافة رموشك بشكل خفي وغير ملحوظ من الضروري أن تهتمي بها بطريقة خاصة كي يطول عمرها ولا تضطري لإزالتها أو إعادة تركيبها خلال فترة قصيرة وإجهاد رموشك الأصلية.

وتنصح مديرة «مركز لا ميشيل سبا في دبي»، نانديني موغلاني، بقواعد العناية بـ«اكستنشن الرموش» ليدوم فترة أطول:

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.