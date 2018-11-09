منتجع السعديات روتانا يطلق تجربة برانش

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

يقدم منتجع السعديات روتانا في جزيرة السعديات تجربة «ذي ماركت برانش» الجديدة، كل يوم جمعة من الساعة الواحدة إلى الساعة الرابعة ظهراً بدءاً من 12 أكتوبر. ويقدم البرانش المرتقب للعائلات والأصدقاء تجربة فريدة مستوحاة من أسواق الطعام من حول العالم، مع مساحة كبيرة مخصصة لألعاب الصغار في الهواء الطلق، ما يرتقي بمشهد الترفيه على أرض الجزيرة الساحرة إلى مستويات جديدة كلياً.

وتقدم الوجهة الرائدة تجربتها الجديدة في مطعم «سمسم»، وسيحظى الضيوف أثناء تجولهم في «ذي ماركت برانش» باستكشاف مجموعة فاخرة من محطات الطهو الحية، وتشمل التجارب الاستثنائية التي يتيحها «ذي ماركت برانش» لزواره حافلة لتقديم أطباق الشواء المدخنة.