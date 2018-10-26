مجموعة «خريف آزاريا».. تمنح النساء القوة والتمكين

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

لخريف عام 2018، تعود مجموعة «بي سي بي جي ماكس آزاريا» للسيدات من رحلة استكشاف صيفية، حاملة شعوراً بالتمكين والإقبال على القوة التي تنبع من الداخل. فقد وجد المدير الإبداعي للعلامة، بيرند كروبر، إلهامه في السيدة القوية، وصمم المجموعة بحيث تحتوي على خطوط هيكلية واضحة، ولمسات مميزة في الخصر الذي يبرز جمال الأنوثة ويحاكي الملابس الرائجة في فترة الثمانينات.

وقال كروبر: «نريد أن نصنع ملابس للسيدات تتميز بجمالها، فيما تشعر السيدات بالقوة والتمكين».

وتتألف المجموعة من ثلاثة تشكيلات تحمل اسم Gypsies of the Canyon وUrban Samurai و Woodland Warrior، وصُممت كل منها للاحتفاء بقوة المرأة.

وتشمل المجموعات السابقة تفاصيل واضحة بألوان ترابية وزاهية مع قطع معدنية تتألق على خلفية من الألوان المحايدة. وللفترة اللاحقة من الموسم، تقدم المجموعة ملابس ذات تفاصيل جريئة على الأكتاف، وتفاصيل الدانتيل على الملابس الداخلية، بالإضافة إلى إمكانية تنسيق الملابس في طبقات تتناغم فيها الألوان، وتتنوع من ألوان الأحجار الكريمة والرمادي الداكن، إلى الأخضر والأصفر الباهت، ودرجات الوردي الدافئة.