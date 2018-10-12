طبق القريدس المقرمش

* 6 حصص غذائية.
* 300 غرام 20/16 قطعة قريدس.
* 20 مل زيت سمسم.
* 60 مل صلصة ورشستر.
* 60 مل عصير الليمون.
* ملح وفلفل أبيض.
* بقسماط ياباني (بانكو) حسب الحاجة.
العجينة الصينية:
* 200 غرام طحين. * 100 غرام نشاء الذرة.
* 10 غرامات مسحوق الخبز (بيكينغ باودر).
* 15 مل زيت نباتي.
* 300 مل ماء و10 غرامات ملح.
طريقة التحضير
* تُحضَّر العجينة الصينية بمزج جميع المكونات في وعاء كبير وخلطها جيداً ثم تترك جانباً.
* يُنظَّف القريدس ويقطع.
* تُمزج جميع المكونات السائلة مع بعضها وتُضاف إليها التوابل، ثم توضع قطع القريدس وتترك في الخليط.
* تُغمّس في العجين الصيني وبعدها في بقسماط (بانكو).