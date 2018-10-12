طبق القريدس المقرمش

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

* 6 حصص غذائية.

* 300 غرام 20/‏‏16 قطعة قريدس.

* 20 مل زيت سمسم.

* 60 مل صلصة ورشستر.

* 60 مل عصير الليمون.

* ملح وفلفل أبيض.

* بقسماط ياباني (بانكو) حسب الحاجة.

العجينة الصينية:

* 200 غرام طحين. * 100 غرام نشاء الذرة.

* 10 غرامات مسحوق الخبز (بيكينغ باودر).

* 15 مل زيت نباتي.

* 300 مل ماء و10 غرامات ملح.

طريقة التحضير

* تُحضَّر العجينة الصينية بمزج جميع المكونات في وعاء كبير وخلطها جيداً ثم تترك جانباً.

* يُنظَّف القريدس ويقطع.

* تُمزج جميع المكونات السائلة مع بعضها وتُضاف إليها التوابل، ثم توضع قطع القريدس وتترك في الخليط.

* تُغمّس في العجين الصيني وبعدها في بقسماط (بانكو).