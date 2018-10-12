4 عوامل لتأخر ظهور الأسنان عند الأطفال

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

إن عدم ظهور الأسنان لا يعني عدم وجودها، فهي تكون مكتملة النمو داخل الفكين، لكنها لم تخرج بعد من أماكن اختبائها، لأنه لم يأت وقت ظهورها، ولا يمكن أن تصف الأم حالة طفلها بأنها تأخّر في ظهور الأسنان إلا بعد مرور 13 شهراً من عمره.

وتقول أخصائية جراحة الفم والأسنان في مركز «إف إم سي» الطبي بدبي، الدكتورة نيفين عبدالسلام، إن «العديد من الأمهات يلاحظ عدم ظهور الأسنان لدى الطفل حتى بعد بلوغه السن المناسبة لظهور الأسنان، وهو النصف الثاني من السنة الأولى من عمره، وتبدأ الأم بالتساؤل بقلق عن أسباب التأخر، حيث إنه يوجد هناك عوامل وأسباب لتأخر ظهور الأسنان منها: