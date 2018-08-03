وصفات منزلية لمحاربة بثور الأقدام

المصدر: فيينا - د.ب.أ

تعد بثور الأقدام من المتاعب الشائعة خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة إفرازات العرق، إضافة إلى أسباب وأوردت مجلة «وومان» النمساوية، أنه يمكن محاربة بثور الأقدام من خلال بعض الوصفات المنزلية البسيطة، وهي عبارة عن حمامات طبيعية للأقدام باستخدام زهور البابونج أو زيت شجرة الشاي.

ولإعداد حمام البابونج يتم غلى زهور البابونج في ماء ساخن لمدة 10 إلى 15 دقيقة، ثم إضافته إلى ماء بارد وفير في وعاء، ثم وضع الأقدام في هذا الوعاء لمدة تراوح بين 15 و20 دقيقة، على أن يتم تكرار الحمام على مدار 3 أيام.

ولإعداد حمام زيت شجرة الشاي يتم إضافة بضع قطرات من زيت شجرة الشاي إلى وعاء مملوء بالماء، ثم غمس قطعة قطنية في الوعاء ومعالجة موضع البثور بها لمدة 10 دقائق، على أن يتم تكرار الأمر.