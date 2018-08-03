فيروسات الهربس تهدد بالعمى

المصدر: فرايبورغ - د.ب.أ

حذر البروفيسور توماس راينهارد من أن الهربس النطاقي قد يتسبب في الإصابة بالعمى. وأوضح طبيب العيون الألماني أن فيروسات الهربس النطاقي (Varicella Zoster Virus) المستقرة في العقد العصبية بالمخ قد تهاجم العين، مشيراً إلى أن أول الأعراض يتمثل في تغيرات على جلد طرف الأنف كظهور بثور، بالإضافة إلى ظهور بقع بيضاء في قرنية العين وإعتام الرؤية، وإذا لم يتم العلاج في الوقت المناسب بواسطة مضادات الفيروسات، فقد يؤدي الأمر إلى الإصابة بالعمى. يُشار إلى أن الهربس النطاقي يحدث كانتكاسة للعدوى بفيروسات جدري الماء، والتي تستقر في الجهاز العصبي، وتهاجم الجسم مجدداً في حال ضعف جهاز المناعة.

وإذا استقرت الفيروسات في عقد عصبية بالقرب من النخاع الشوكي، فإنها تؤدي إلى الإصابة بالحزام الناري.